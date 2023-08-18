Киселев Василий
Место рожденияЗыряновск, 070000, Казахстан
Дата рождения1911
Дата смерти?.05.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Зыряновск, 070000, Казахстан
Бракосочетание
01.10.1936
Жена: Зоя
Казахстан ВКО Зыряновский р-н с. Соловьево.
Рождение ребёнка
28.10.1938
Сын: Киселев Анатолий
Мать ребёнка: Зоя
Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
05.08.1947
Сын: Киселев Владимир
Мать ребёнка: Зоя
Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
14.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зоя
Зыряновск, 070000, Казахстан
Смерть
?.05.1957
Зыряновск, 070000, Казахстан
Причина смерти: Болезнь