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Киселев Василий

Место рождения

Зыряновск, 070000, Казахстан

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.05.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1938 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Зыряновск, 070000, Казахстан
Бракосочетание
01.10.1936

Жена: Зоя

Казахстан ВКО Зыряновский р-н с. Соловьево.
Рождение ребёнка
28.10.1938

Сын: Киселев Анатолий

Мать ребёнка: Зоя

Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
05.08.1947

Сын: Киселев Владимир

Мать ребёнка: Зоя

Зыряновск, 070000, Казахстан
Рождение ребёнка
14.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоя

Зыряновск, 070000, Казахстан
Смерть
?.05.1957
Зыряновск, 070000, Казахстан
Причина смерти: Болезнь
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