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Сыроежкин Павел Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыроежкин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Сыроежкина Галина

Рождение ребёнка
04.12.1926

Дочь: Сыроежкина Кобзева Александра Павловна

Мать ребёнка: Сыроежкина Галина

Смерть
1942

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