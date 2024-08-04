Сыроежкин Павел Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыроежкин Алексей Павлович
Мать ребёнка: Сыроежкина Галина
Рождение ребёнка
04.12.1926
Дочь: Сыроежкина Кобзева Александра Павловна
Мать ребёнка: Сыроежкина Галина
Смерть
1942