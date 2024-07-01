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Абсалямова Маува Тагировна

Место рождения

село Верхние Чебеньки

Дата рождения

18.12.1929

Дата смерти

15.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1929

Отец: Абсалямов Тагир Мутогарович

Мать: Хабибуллина Майкомал

Бракосочетание
14.06.1948

Муж: Хусаинов Миныгалей Гатитуллович

Рождение ребёнка
10.05.1949

Сын: Хусаинов Халид Мингалеевич

Отец ребёнка: Хусаинов Миныгалей Гатитуллович

Рождение ребёнка
22.02.1951

Дочь: Хусаинова Зухра Миныгалеевна

Отец ребёнка: Хусаинов Миныгалей Гатитуллович

Рождение ребёнка
11.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Миныгалей Гатитуллович

Смерть
15.09.1993

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