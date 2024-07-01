Абсалямова Маува Тагировна
Место рождениясело Верхние Чебеньки
Дата рождения18.12.1929
Дата смерти15.09.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1929
Отец: Абсалямов Тагир Мутогарович
Мать: Хабибуллина Майкомал
Бракосочетание
14.06.1948
Рождение ребёнка
10.05.1949
Сын: Хусаинов Халид Мингалеевич
Отец ребёнка: Хусаинов Миныгалей Гатитуллович
Рождение ребёнка
22.02.1951
Дочь: Хусаинова Зухра Миныгалеевна
Отец ребёнка: Хусаинов Миныгалей Гатитуллович
Рождение ребёнка
11.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хусаинов Миныгалей Гатитуллович
Смерть
15.09.1993