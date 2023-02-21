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Мария Магдалена (Maria Magdalena)

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Место рождения

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1649

Дата смерти

30.09.1721

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: не указан

Мать: не указана

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.03.1696

Дочь: Богнер Анна Катарина

Отец ребёнка: Богнер Иоганнес Георг

Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богнер Иоганнес Георг

Смерть
30.09.1721
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
01.10.1721
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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