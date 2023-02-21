Мария Магдалена (Maria Magdalena)
Место рожденияКайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1649
Дата смерти30.09.1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: не указан
Мать: не указана
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.03.1696
Дочь: Богнер Анна Катарина
Отец ребёнка: Богнер Иоганнес Георг
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1721
Кайденбур, Сижен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
01.10.1721
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция