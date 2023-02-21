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Денежкин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1881

Жена: Денежкина Павла Кирилловна

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1881 по 1886
Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Священник Иоанно-Предтеченской Илатовской церкви Вологодского уезда. Помощник настоятеля Едковско-Илатовского прихода.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Денежкина Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Денежкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна

Илатово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Денежкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна

Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Денежкина Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна

Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Денежкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна

Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Денежкина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна

Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Богородицерождественской Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1916
Ульяновка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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