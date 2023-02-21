Денежкин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1881
Работа или профессия
С 1881 по 1886
Священник Иоанно-Предтеченской Илатовской церкви Вологодского уезда. Помощник настоятеля Едковско-Илатовского прихода.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Денежкина Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Денежкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Денежкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Денежкина Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Денежкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Денежкина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Денежкина Павла Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Богородицерождественской Комельской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
До 1916