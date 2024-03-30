Ярмак (Дерека) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак (Дерека) Васса Васильевна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

21.08.1822

Дата смерти

28.12.1860

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1822

Отец: Дерека Василий Иванович

Мать: Дерека Параскева Кирилловна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
25.01.1842

Муж: Ярмак Иван Михайлович

Хотиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1842

Сын: Ярмак Терентий Иванович

Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович

Хотиновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1848

Дочь: Ярмак Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1850

Сын: Ярмак Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.05.1852

Дочь: Черевко Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1855

Дочь: Дерека Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
28.12.1860
Переясловка, Чернігівська область
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