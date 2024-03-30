Ярмак (Дерека) Васса Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1822
Дата смерти28.12.1860
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1822
Бракосочетание
25.01.1842
Рождение ребёнка
28.10.1842
Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1848
Дочь: Ярмак Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1850
Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1852
Дочь: Черевко Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1855
Дочь: Дерека Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ярмак Иван Михайлович
Смерть
28.12.1860