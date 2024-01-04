Маев Дмитрий Родионович
Место рождения
Дата рождения26.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1863
Отец: Маев Родион Игнатьевич
Мать: Маева Параскева Ивановна
Бракосочетание
15.01.1885
Жена: Маева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
24.10.1885
Мать ребёнка: Маева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Маева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Маева Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно