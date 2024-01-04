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Маев Дмитрий Родионович

Место рождения

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1863

Отец: Маев Родион Игнатьевич

Мать: Маева Параскева Ивановна

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.01.1885

Жена: Маева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
24.10.1885

Сын: Маев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Маева Евдокия Павловна

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Маева Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Маева Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно
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