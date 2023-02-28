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Жданов Дмитрий Александрович
Жданов Дмитрий Александрович
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
17.11.1966
Пол
Мужской
Отец
Жданов Александр Иванович
1925 г.р.
Мать
Жданова (Легконравова) Вера Александровна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1966
Отец:
Жданов Александр Иванович
Мать:
Жданова Вера Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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