Иванова (Рябкова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Рябкова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рябков Савелий Константинович

Мать: Рябкова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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