Иванова (Рябкова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рябков Савелий Константинович
Мать: Рябкова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Анатолий