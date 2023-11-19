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Кошкина Анна Афанасьевна
Кошкина Анна Афанасьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.1957
Пол
Женский
Отец
Баяндин Афанасий Терентьевич
1923 г.р.
Мать
Баяндина (Долдина) Зоя Васильевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1957
Отец:
Баяндин Афанасий Терентьевич
Мать:
Баяндина Зоя Васильевна
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