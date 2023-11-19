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Кошкина Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1957

Отец: Баяндин Афанасий Терентьевич

Мать: Баяндина Зоя Васильевна

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