(Ашихмина) Гликерия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ашихмина) Гликерия Данилова

Место рождения

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Ашихмин Данило Тимофеев

Мать: не указана

Пермяки, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. над Кордягой Большая, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762