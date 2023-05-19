(Ашихмина) Гликерия Данилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Ашихмин Данило Тимофеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. над Кордягой Большая, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762