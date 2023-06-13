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Баркова Юлия Викторовна
Баркова Юлия Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Барков Виктор Герасимович
Мать
Баркова Зулея
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Барков Виктор Герасимович
Мать:
Баркова Зулея
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