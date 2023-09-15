Малахов Поликарп Лукин
Место рождения
Дата рождения17.02.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.02.1862 ст.
Семен Герасимов Пушкин Акилина Григорьева
Рождение
17.02.1862 ст.
Отец: Малахов Лукьян Григорьев
Мать: Малахова Марья Алексеева
Бракосочетание
20.02.1880 ст.
Свидетели по жениху Пётр Петров Копылов Никифор Иванов Малахов По невесте Косма Иванов Проваторов Андрей Александров Днепровский
Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.
Дочь: Малахова Наталья Поликарпова
Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева
Рождение ребёнка
12.08.1885 ст.
Сын: Малахов Аникита Поликарпов
Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева
Рождение ребёнка
23.10.1888 ст.
Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева
Рождение ребёнка
12.04.1891 ст.
Дочь: Малахова Анастасия Поликарпова
Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева
Близнецы- Иоанн и Анастасия
Рождение ребёнка
12.04.1891 ст.
Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева
Близнецы- Анастасия и Иоанн
Рождение ребёнка
30.08.1892 ст.
Дочь: Малахова Евдокия Поликарпова
Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.
Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева
Рождение ребёнка
10.06.1898 ст.
Сын: Малахов Тимофей Поликарпов
Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева
Смерть
Неизвестно