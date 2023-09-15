Малахов Поликарп Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Поликарп Лукин

Малахов Поликарп Лукин

Место рождения

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.02.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.02.1862 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Семен Герасимов Пушкин Акилина Григорьева
Рождение
17.02.1862 ст.

Отец: Малахов Лукьян Григорьев

Мать: Малахова Марья Алексеева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
20.02.1880 ст.

Жена: Малахова Домника Николаева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Свидетели по жениху Пётр Петров Копылов Никифор Иванов Малахов По невесте Косма Иванов Проваторов Андрей Александров Днепровский
Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.

Дочь: Малахова Наталья Поликарпова

Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.08.1885 ст.

Сын: Малахов Аникита Поликарпов

Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.10.1888 ст.

Сын: Малахов Иаков Поликарпов

Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.04.1891 ст.

Дочь: Малахова Анастасия Поликарпова

Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Близнецы- Иоанн и Анастасия
Рождение ребёнка
12.04.1891 ст.

Сын: Малахов Иоанн Поликарпов

Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Близнецы- Анастасия и Иоанн
Рождение ребёнка
30.08.1892 ст.

Дочь: Малахова Евдокия Поликарпова

Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.09.1895 ст.

Сын: Малахов Иоанн Поликарпов

Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.06.1898 ст.

Сын: Малахов Тимофей Поликарпов

Мать ребёнка: Малахова Домника Николаева

Натальино, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close