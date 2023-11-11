Прядько Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядько Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1978

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1978

Отец: Прядько Юрий

Мать: Прядько Татьяна

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