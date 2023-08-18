Мартусевич Николай Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти11.08.1950
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Мартусевич Стефан Леонидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Мартусевич Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Мартусевич Мария Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Мартусевич Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мартусевич Мария Родионовна
Рождение ребёнка
01.07.1931
Дочь: Исакович Таиса Николаевна
Мать ребёнка: Мартусевич Мария Родионовна
Рождение ребёнка
30.06.1937
Сын: Мартусевич Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Мартусевич Анна Васильевна
Девино, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Мартусевич Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Ильинич Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Мартусевич Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масловская Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Мартусевич Анна Васильевна
Смерть
11.08.1950