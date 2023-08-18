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Мартусевич Николай Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

11.08.1950

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Мартусевич Стефан Леонидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Мартусевич Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Мартусевич Мария Родионовна

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Мартусевич Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мартусевич Мария Родионовна

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.07.1931

Дочь: Исакович Таиса Николаевна

Мать ребёнка: Мартусевич Мария Родионовна

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
30.06.1937

Сын: Мартусевич Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Мартусевич Анна Васильевна

Девино, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Мартусевич Анна Васильевна

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Ильинич Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Мартусевич Анна Васильевна

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масловская Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Мартусевич Анна Васильевна

Смерть
11.08.1950
Смольяны, Оршанский район, Витебская область
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