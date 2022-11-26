Воронцов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1951
Дата смерти26.11.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1976
Дочь: Корепанова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Воронцова Лилия Витальевна
Рождение ребёнка
28.07.1978
Дочь: Юферева Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Воронцова Лилия Витальевна
Рождение ребёнка
30.06.1980
Дочь: Воронцова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Воронцова Лилия Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2022