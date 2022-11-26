Воронцов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1951

Дата смерти

26.11.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1976

Дочь: Корепанова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Воронцова Лилия Витальевна

Рождение ребёнка
28.07.1978

Дочь: Юферева Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Воронцова Лилия Витальевна

Рождение ребёнка
30.06.1980

Дочь: Воронцова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Воронцова Лилия Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Лилия Витальевна

Смерть
26.11.2022
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