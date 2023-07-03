Агрипина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Илия Никитин

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Никитина

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

Игумново, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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