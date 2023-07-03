Агрипина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Илия Никитин
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Никитина
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Тимофеев
Смерть
Неизвестно