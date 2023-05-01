Алексеев Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1896
Дата смертиПосле 27.10.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
26.10.1912 ст.
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, ст. Михайловской 26.10.1912 Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Иван Киприянович Аносов Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Анна Ивановна Сотникова по жениху мещанин Алек... Показать все
Смерть
После 27.10.1912 ст.