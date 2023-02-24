Ефремов Борис Иванович
Место рожденияДеревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Дата рождения1802
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: ?
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Смерть
1834
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край