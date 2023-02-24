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Ефремов Борис Иванович

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Место рождения

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ефремов (переселен В 1828) Иван Гаврилович

Мать: Ефремова Агафья

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ефремов Даниил Борисович

Мать ребёнка: ?

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Смерть
1834
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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