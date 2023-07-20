Сагаловский Владимир Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагаловский Владимир Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагаловский Петр Владимирович

Мать ребёнка: Безроднова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагаловский Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Безроднова Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безроднова Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно
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