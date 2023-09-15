Коростелев Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти22.08.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Бракосочетание
09.11.1806
Жениху 15, невесте - 14
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Коростелев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна
Рождение ребёнка
06.10.1816
Сын: Коростелев Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна
Рождение ребёнка
29.10.1820
Сын: Коростелев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Коростелев Ларион Григорьевич
Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Коростелев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна
Бракосочетание
12.07.1840
второй брак для ГригВас
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.08.1860
Причина смерти: холера