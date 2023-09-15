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Коростелев Григорий Васильевич

Место рождения

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

22.08.1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1769 г.р.

Жена

Около 1789 г.р.
1798 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Коростелев Василий Андреевич

Мать: Коростелева Анна Васильевна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1806

Жена: Коростелева Варвара Филлиповна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Жениху 15, невесте - 14
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Коростелев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна

Рождение ребёнка
06.10.1816

Сын: Коростелев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна

Рождение ребёнка
29.10.1820

Сын: Коростелев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Коростелев Ларион Григорьевич

Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Коростелев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Коростелева Варвара Филлиповна

Бракосочетание
12.07.1840

Жена: Коростелева Екатерина Ивановна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
второй брак для ГригВас
Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
22.08.1860
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: холера
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