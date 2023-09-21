(Якшамкина) Наталья Михайловна Энгельс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якшамкина) Наталья Михайловна Энгельс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якшамкин Михаил развелись

Мать: Логинова Вера Гаврииловна

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