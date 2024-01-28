Ильин Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1975
Мать ребёнка: Ильина Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
29.12.1979
Сын: Ильин Павел Игоревич
Мать ребёнка: Ильина Юлия Викторовна
Рождение ребёнка
11.03.1985
Дочь: Ильина Анна Игоревна
Мать ребёнка: Ильина Юлия Викторовна