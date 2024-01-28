Ильин Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Игорь Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1975

Сын: Ильин Максим Игоревич

Мать ребёнка: Ильина Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
29.12.1979

Сын: Ильин Павел Игоревич

Мать ребёнка: Ильина Юлия Викторовна

Рождение ребёнка
11.03.1985

Дочь: Ильина Анна Игоревна

Мать ребёнка: Ильина Юлия Викторовна

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