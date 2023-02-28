Фуртак Исаакий
Место рождения
Дата рождения30.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1883
Отец: ?
Мать: Фуртак Марфа Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-X2H4 Незаконнорожденный от вдовы Марфы Петровны
Крещение
30.05.1883
Преображенская церковь
Бракосочетание
03.02.1908
Жена: Фуртак Ирина Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-PVPV | Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1908
Дочь: Иулиания Исааковна
Мать ребёнка: Фуртак Ирина Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-4Z96 Выдано свидетельство о рождении 01.10.1962
Рождение ребёнка
27.06.1910
Дочь: Марфа Исааковна
Мать ребёнка: Фуртак Ирина Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-8XLV
Рождение ребёнка
20.11.1911
Дочь: Варвара Исааковна
Мать ребёнка: Фуртак Ирина Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-TR8T
Рождение ребёнка
30.04.1914
Мать ребёнка: Фуртак Ирина Евтихиевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-RVFR
Смерть
Неизвестно