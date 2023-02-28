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Фуртак Исаакий

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

30.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1883

Отец: ?

Мать: Фуртак Марфа Петровна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3S-X2H4 Незаконнорожденный от вдовы Марфы Петровны
Крещение
30.05.1883
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Бракосочетание
03.02.1908

Жена: Фуртак Ирина Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-PVPV | Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1908

Дочь: Иулиания Исааковна

Мать ребёнка: Фуртак Ирина Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-4Z96 Выдано свидетельство о рождении 01.10.1962
Рождение ребёнка
27.06.1910

Дочь: Марфа Исааковна

Мать ребёнка: Фуртак Ирина Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-8XLV
Рождение ребёнка
20.11.1911

Дочь: Варвара Исааковна

Мать ребёнка: Фуртак Ирина Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-TR8T
Рождение ребёнка
30.04.1914

Сын: Фуртак Николай Исаакович

Мать ребёнка: Фуртак Ирина Евтихиевна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-RVFR
Смерть
Неизвестно
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