Булатов Кирилл (Кирьяк) Софронович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Васса Кириллова
Мать ребёнка: Булатова Марфа Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Марфа Феодорова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897