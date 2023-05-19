Булатов Кирилл (Кирьяк) Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Кирилл (Кирьяк) Софронович

Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Булатов Софрон Павлов

Мать: Булатова Агрипина (Аграфена) Иванова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Васса Кириллова

Мать ребёнка: Булатова Марфа Феодорова

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Марфа Феодорова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897