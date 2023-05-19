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Востриков Петр Михайлов

Место рождения

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1680 и 1684

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1680 и 1684

Отец: Востриков Михаил (Мишка) Ильин

Мать: Вострикова Татьяна Михайлова

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Востриков Иван Петров

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Семенова

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Востриков Автоном Петров

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Семенова

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Востриков Марко Петров

Мать ребёнка: Вострикова Марфа Семенова

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Марфа Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат старых полков
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1725
Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область