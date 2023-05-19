Востриков Петр Михайлов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1680 и 1684
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1680 и 1684
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Семенова
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Семенова
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: Вострикова Марфа Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат старых полков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1725