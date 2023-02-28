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Никифор Семенович

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Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.02.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1872 ст.

Отец: Семен Иванович

Мать: Прасковья Ивановна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ермаков Федор Никифорович

Мать ребёнка: Улита Алексеевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Наталья Никифоровна

Мать ребёнка: Улита Алексеевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.10.1897 ст.

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Улита Алексеевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.

Дочь: Ольга Никитична

Мать ребёнка: Улита Алексеевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.

Сын: Иван Никифорович

Мать ребёнка: Улита Алексеевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1908 ст.

Сын: Иоаким Никифорович

Мать ребёнка: Улита Алексеевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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