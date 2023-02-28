Никифор Семенович
Место рождения
Дата рождения08.02.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1872 ст.
Отец: Семен Иванович
Мать: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ермаков Федор Никифорович
Мать ребёнка: Улита Алексеевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Наталья Никифоровна
Мать ребёнка: Улита Алексеевна
Рождение ребёнка
12.10.1897 ст.
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Улита Алексеевна
Рождение ребёнка
23.06.1901 ст.
Дочь: Ольга Никитична
Мать ребёнка: Улита Алексеевна
Рождение ребёнка
25.01.1904 ст.
Сын: Иван Никифорович
Мать ребёнка: Улита Алексеевна
Рождение ребёнка
06.09.1908 ст.
Сын: Иоаким Никифорович
Мать ребёнка: Улита Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Алексеевна
Смерть
Неизвестно