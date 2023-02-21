Юркина (Королёва) Зинаида Александровна
Место рождениясело Александровка, Соседский р-н, Пензенская область, Россия
Дата рождения12.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1942
село Александровка, Соседский р-н, Пензенская область, Россия
Бракосочетание
19.06.1965
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юркин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стародубцева Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Юркин Михаил Сергеевич