Юркина (Королёва) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркина (Королёва) Зинаида Александровна

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Место рождения

село Александровка, Соседский р-н, Пензенская область, Россия

Дата рождения

12.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1942

Отец: Королёв Александр Миронович

Мать: Королёва Пелагея Матвеевна

село Александровка, Соседский р-н, Пензенская область, Россия
Бракосочетание
19.06.1965

Муж: Юркин Михаил Сергеевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юркин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Юркин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стародубцева Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Юркин Михаил Сергеевич

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