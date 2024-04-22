Карташова (Замокина-Замотина) Параскева Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Замокина-Замотина) Параскева Сергеева

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Замокин-Замотин Сергей

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Возможно Рублево
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.

Дочь: Карташова Анна Иванова

Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.

Дочь: Мигунова Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.

Дочь: Карташова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
24.03.1911 ст.

Дочь: Карташова Мария Иванова

Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
13.06.1913 ст.

Дочь: Горбачева Ольга Иванова

Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
11.08.1915

Сын: Карташов Иван Иванович

Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Иван Егоров

Смерть
1957
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