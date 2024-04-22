Карташова (Замокина-Замотина) Параскева Сергеева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Замокин-Замотин Сергей
Возможно Рублево
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.
Дочь: Карташова Анна Иванова
Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров
Рождение ребёнка
01.10.1907 ст.
Дочь: Мигунова Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров
Рождение ребёнка
22.10.1909 ст.
Дочь: Карташова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров
Рождение ребёнка
24.03.1911 ст.
Дочь: Карташова Мария Иванова
Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров
Рождение ребёнка
13.06.1913 ст.
Дочь: Горбачева Ольга Иванова
Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров
Рождение ребёнка
11.08.1915
Отец ребёнка: Карташов Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карташов Иван Егоров
Смерть
1957