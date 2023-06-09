Евсюкова (Котельникова) Светлана Викторовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
14.07.2007
Развод
Неизвестно
Муж: Евсюков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсюков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Евсюков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсюков Александр
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область