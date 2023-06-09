Евсюкова (Котельникова) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюкова (Котельникова) Светлана Викторовна

Место рождения

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котельников Виктор Георгиевич

Мать: Руцкая Валентина Петровна

Ундино-Поселье, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
14.07.2007

Муж: Николенко Михаил Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: Евсюков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсюков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Евсюков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсюков Александр

Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область