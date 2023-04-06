(Жбанова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жбанов ?
Отец ребёнка: Жбанов(мукомол-Миллионер) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жбанова Мария
Отец ребёнка: Жбанов(мукомол-Миллионер) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: тётка Елена
Отец ребёнка: Жбанов(мукомол-Миллионер) ?
Смерть
Неизвестно