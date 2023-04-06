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(Жбанова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жбанов ?

Отец ребёнка: Жбанов(мукомол-Миллионер) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жбанова Мария

Отец ребёнка: Жбанов(мукомол-Миллионер) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: тётка Елена

Отец ребёнка: Жбанов(мукомол-Миллионер) ?

Смерть
Неизвестно