Качалов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1899

Дата смерти

24.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

EL
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грива Качалова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
29.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грива Качалова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
07.04.1943

Сын: Качалов Василий Иванович

Мать ребёнка: Грива Качалова Евдокия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грива Качалова Евдокия Кирилловна

Смерть
24.01.1944