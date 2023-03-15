Качалов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1899
Дата смерти24.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грива Качалова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
29.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грива Качалова Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
07.04.1943
Мать ребёнка: Грива Качалова Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.01.1944