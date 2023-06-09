Потапов Алексей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Потапова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Потапова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потапова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Потапова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Потапова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно