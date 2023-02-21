Кускова (Сумарокова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кускова (Сумарокова) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1946

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

LZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1946

Отец: Сумароков Михаил Елизарович

Мать: Сумарокова Вера Акимовна

Рождение ребёнка
01.07.1971

Дочь: Загарей Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Кусков Юрий Гаврилович

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кусков Юрий Гаврилович

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