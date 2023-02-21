Кускова (Сумарокова) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1946
Рождение ребёнка
01.07.1971
Дочь: Загарей Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Кусков Юрий Гаврилович
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кусков Юрий Гаврилович