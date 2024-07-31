Рощина Ольга Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина Ольга Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рощин Фома Андрианович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай Матвеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова (Макарова) Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параносенкова (Макарова) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Тося Матвеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Матвей

Смерть
Неизвестно

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