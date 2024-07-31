Рощина Ольга Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рощин Фома Андрианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Николай Матвеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова (Макарова) Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параносенкова (Макарова) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Тося Матвеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Матвей
Смерть
Неизвестно