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Фиалков Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1905

Дата смерти

18.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1943

Дочь: Шабурова София

Мать ребёнка: Фиалкова Ида Иосифовна

Рождение ребёнка
17.11.1945

Дочь: Морозова Ирина

Мать ребёнка: Фиалкова Ида Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фиалкова Ида Иосифовна

Смерть
18.03.1968