Фиалков Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1905
Дата смерти18.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1943
Дочь: Шабурова София
Мать ребёнка: Фиалкова Ида Иосифовна
Рождение ребёнка
17.11.1945
Дочь: Морозова Ирина
Мать ребёнка: Фиалкова Ида Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фиалкова Ида Иосифовна
Смерть
18.03.1968