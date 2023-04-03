(Маркова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маркова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1762 г.р.
Около 1778 г.р.

Добавил:

ИА
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Место
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Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Власов Иван

Отец ребёнка: Назаров Влас

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Назаров Влас

Черное, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Влас

Смерть
Неизвестно