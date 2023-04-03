(Маркова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Власов Иван
Отец ребёнка: Назаров Влас
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Назаров Влас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Влас
Смерть
Неизвестно