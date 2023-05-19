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Рудаков Александр Родионович

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Место рождения

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.10.1927

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927

Отец: Рудаков Родион Иванов

Мать: Рудакова Евдокия Михайлова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудакова Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Рудакова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Рудакова Екатерина Константиновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Екатерина Константиновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
2010
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область