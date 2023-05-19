Рудаков Александр Родионович
Место рождения
Дата рождения23.10.1927
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1927
Отец: Рудаков Родион Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудакова Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Рудакова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Рудакова Екатерина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010