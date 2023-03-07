Сыкчин Еремей (Еремка) (Иванов?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыкчин Еремей (Еремка) (Иванов?)

Место рождения

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1628

Дата смерти

1693

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1628

Отец: Сыкчин Обросим (?)

Мать: не указана

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Сыкчин Сенка Еремеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Сыкчин Петр (Петрушка) Еремеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Ивашки Сыкчина, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1693
поч. церковный Спасской, Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя