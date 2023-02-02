Сибирякова (Тимофеева) Ираида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирякова (Тимофеева) Ираида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1939

Дата смерти

02.02.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Саяр Абдуллович

г.Протвино Московской обл.
Рождение ребёнка
02.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Саяр Абдуллович

г.Протвино Московской обл.
Рождение ребёнка
04.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибиряков Саяр Абдуллович

г.Протвино Московской обл.
Смерть
02.02.2023
г. Протвино Московской области
Причина смерти: Болезнь
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