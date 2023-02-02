Сибирякова (Тимофеева) Ираида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1939
Дата смерти02.02.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1961
г.Протвино Московской обл.
Рождение ребёнка
02.03.1969
г.Протвино Московской обл.
Рождение ребёнка
04.06.1976
г.Протвино Московской обл.
Смерть
02.02.2023
г. Протвино Московской области
Причина смерти: Болезнь