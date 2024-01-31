Носкова (Петрова) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Константин
Мать: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носков Пётр
Рождение ребёнка
21.11.1917
Дочь: (Носкова) Анна
Отец ребёнка: Носков Пётр
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Носков Пётр
Рождение ребёнка
31.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носков Пётр
Смерть
Неизвестно