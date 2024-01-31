Носкова (Петрова) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова (Петрова) Александра Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности
1924 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Константин

Мать: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Пётр

Рождение ребёнка
21.11.1917

Дочь: (Носкова) Анна

Отец ребёнка: Носков Пётр

Рождение ребёнка
1924

Сын: Носков Борис Петрович

Отец ребёнка: Носков Пётр

Рождение ребёнка
31.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носков Пётр

Смерть
Неизвестно

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