Вычужанин Егор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1907
Дата смерти05.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вычужанина Тетка Наталья (Наталья Трофимовна)
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.10.1934
Сын: Вычужанин Геннадий Егорович
Мать ребёнка: Вычужанина Тетка Наталья (Наталья Трофимовна)
Смерть
05.06.1972
Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область