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Вычужанин Егор Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1907

Дата смерти

05.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1907

Отец: Вычужанин Спиридон Васильевич

Мать: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вычужанина Тетка Наталья (Наталья Трофимовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вычужанина Тетка Наталья (Наталья Трофимовна)

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.10.1934

Сын: Вычужанин Геннадий Егорович

Мать ребёнка: Вычужанина Тетка Наталья (Наталья Трофимовна)

Смерть
05.06.1972
Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

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