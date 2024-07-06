Фёдор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор

Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Буняково, Домодедово, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/106?center=1451+3427 Бронницкий уезд, село Покровское
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Редешёва Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно

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