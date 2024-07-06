Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Буняково, Домодедово, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8b0eb79e-179d-4286-ae7b-573d8a69a497/106?center=1451+3427 Бронницкий уезд, село Покровское
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Редешёва Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно