Ромахин Мария Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1873
Дочь: Параскева Софроновна
Отец ребёнка: Ромахин Софрон Григорьевич
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1875
Дочь: Фекла Софроновна
Отец ребёнка: Ромахин Софрон Григорьевич
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1877
Отец ребёнка: Ромахин Софрон Григорьевич
Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно