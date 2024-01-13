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Ромахин Мария Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1873

Дочь: Параскева Софроновна

Отец ребёнка: Ромахин Софрон Григорьевич

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1875

Дочь: Фекла Софроновна

Отец ребёнка: Ромахин Софрон Григорьевич

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1877

Сын: Ромахин Илья Софронович

Отец ребёнка: Ромахин Софрон Григорьевич

Кормина, Юмская волость, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромахин Софрон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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