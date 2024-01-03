Корнеев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1967
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
?.02.1988
Жена: скрыто настройками приватности
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.11.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2015