Корнеев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1967

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Корнеева Мария Васильевна

Бракосочетание
?.02.1988

Жена: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.11.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
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