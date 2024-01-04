Ягумова (Мез) Хьаджэт Шъаовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягумова (Мез) Хьаджэт Шъаовна

Место рождения

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мез Шъао

Мать: Мез Сэфэрхъан

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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