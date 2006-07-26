Волчкова (Елисеева) Нина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Елисеева) Нина Афанасьевна

Место рождения

Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

20.02.1938

Дата смерти

26.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Городовиковск, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
Сестра Каратаева Лидия Афанасьевна город Тольятия 3 детей (1 дочка Лена умерла) сын Валера, Света
Рождение ребёнка
03.05.1965

Сын: Волчков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Волчков Николай Архипович

Смерть
26.07.2006
Бембишево, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия
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