Волчкова (Елисеева) Нина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения20.02.1938
Дата смерти26.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Сестра Каратаева Лидия Афанасьевна город Тольятия 3 детей (1 дочка Лена умерла) сын Валера, Света
Рождение ребёнка
03.05.1965
Сын: Волчков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Волчков Николай Архипович
Смерть
26.07.2006
Бембишево, Городовиковский муниципальный район, Республика Калмыкия