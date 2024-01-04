Пучков Федор Павлович
Место рождения
Дата рождения18.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1868
Отец: Пучков Павел Еремеевич
Мать: не указана
Восприемники: Шушанов Павел Еремеевич Николаева Наталья Григорьевна
Бракосочетание
09.11.1887
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 60. Поручители: Стефан Миронович Кондратий Федорович Дунин Андреянов Иван Алексеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1888
Дочь: Пучкова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Пучкова Александра Михайловна
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Восприемники: Слизевский Прокопий Аганович Лисавенко Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно