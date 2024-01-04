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Пучков Федор Павлович

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1868

Отец: Пучков Павел Еремеевич

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: Шушанов Павел Еремеевич Николаева Наталья Григорьевна
Бракосочетание
09.11.1887

Жена: Пучкова Александра Михайловна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 60. Поручители: Стефан Миронович Кондратий Федорович Дунин Андреянов Иван Алексеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1888

Дочь: Пучкова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Пучкова Александра Михайловна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Восприемники: Слизевский Прокопий Аганович Лисавенко Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно
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