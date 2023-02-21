Зайончковский Андрей Медардович
Место рожденияOryol, Russia
Дата рождения20.12.1862
Дата смерти22.03.1926
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1862
Oryol, Russia
Бракосочетание
15.06.1888
Рождение ребёнка
13.07.1890
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Зайончковская Лидия Калиниковна
Рождение ребёнка
04.09.1892
Дочь: Попова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Зайончковская Марфа Михайловна
Образование
Неизвестно
General Staff Academy
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
22.03.1926
Novodevichy Cemetery, Russia
Смерть
22.03.1926
Москва, город федерального значения Москва