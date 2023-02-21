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Зайончковский Андрей Медардович

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Место рождения

Oryol, Russia

Дата рождения

20.12.1862

Дата смерти

22.03.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1862

Отец: Зайончковский Медард (Ипполитович)

Мать: Зайончковская Надежда Николаевна

Oryol, Russia
Бракосочетание
15.06.1888

Жена: Зайончковская Лидия Калиниковна

Рождение ребёнка
13.07.1890

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Зайончковская Лидия Калиниковна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: Попова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Зайончковская Марфа Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
Неизвестно
General Staff Academy
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайончковская Марфа Михайловна

Похороны
22.03.1926
Novodevichy Cemetery, Russia
Смерть
22.03.1926
Москва, город федерального значения Москва
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