Шеховцова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеховцова Мария

Шеховцова Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеховцов Генадий Алексеевич

Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеховцов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеховцов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеховцов Алексей Сергеевич

Смерть
2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close