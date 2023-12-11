Шеховцова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеховцов Генадий Алексеевич
Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеховцов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеховцов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Шеховцов Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013